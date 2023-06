Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barry Callebaut: accord stratégique prolongé avec Unilever information fournie par Cercle Finance • 14/06/2023 à 13:58









(CercleFinance.com) - Unilever indique avoir prolongé son accord stratégique à long terme pour son approvisionnement en cacao et en chocolat auprès de Barry Callebaut, un accord initialement conclu en 2012.



Cet accord renouvelé prévoit que Barry Callebaut fournira en particulier au groupe anglo-néerlandais ses dernières innovations en matière de chocolat pour crèmes glacées, contribuant ainsi à sa croissance stratégique à long terme à l'échelle mondiale.



En outre, l'accord permettra au chocolatier helvétique de continuer à soutenir le géant des produits de consommation courante dans la réalisation de ses objectifs de développement durable dans le secteur du cacao.





