Barry Callebaut : -6,7% d'empreinte carbone en 2018-19

(CercleFinance.com) - Barry Callebaut affirme avoir réussi, au cours de son exercice 2018-19, à réduire son empreinte carbone de 6,7%, passant ainsi de 9,10 à 8,49 millions de tonnes, et ce malgré une production accrue de 5,1% en volumes. Par tonne de production, le chocolatier helvétique a ainsi diminué son empreinte carbone de 12,1%. Ces résultats s'inscrivent dans sa stratégie Forever Chocolate, qui comprend l'objectif de stocker davantage de carbone qu'il n'en émet à horizon 2025.

