 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Barrick retarde son projet de cuivre et d'or au Pakistan en raison du conflit au Moyen-Orient, selon le FT
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 13:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les détails du paragraphe 2)

Barrick Mining ABX.TO retarde son énorme projet de cuivre et d'or au Pakistan en raison du conflit au Moyen-Orient et de la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays d'Asie du Sud, a rapporté jeudi le Financial Times, citant une correspondance vue par le média. "Suite aux conclusions préliminaires de l'étude et à la lumière de l'escalade des problèmes de sécurité au Pakistan et au Moyen-Orient, l'entreprise considère qu'il est nécessaire d'évaluer davantage les impacts potentiels et la stratégie de livraison", a déclaré Barrick à ses partenaires pakistanais et à l'opérateur local du projet, d'après le rapport. L'activité de développement sera ralentie, avec une réduction correspondante des dépenses du projet, pour une période de 12 mois commençant en juillet, a ajouté la société minière selon le rapport. Barrick Mining n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

Guerre en Iran

Valeurs associées

BARRICK MINING
53,920 CAD TSX 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank