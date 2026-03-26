Barrick retarde son projet de cuivre et d'or au Pakistan en raison du conflit au Moyen-Orient, selon le FT

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Barrick Mining ABX.TO retarde son énorme projet de cuivre et d'or au Pakistan en raison du conflit au Moyen-Orient et de la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays d'Asie du Sud, a rapporté jeudi le Financial Times, citant une correspondance vue par le média. "Suite aux conclusions préliminaires de l'étude et à la lumière de l'escalade des problèmes de sécurité au Pakistan et au Moyen-Orient, l'entreprise considère qu'il est nécessaire d'évaluer davantage les impacts potentiels et la stratégie de livraison", a déclaré Barrick à ses partenaires pakistanais et à l'opérateur local du projet, d'après le rapport. L'activité de développement sera ralentie, avec une réduction correspondante des dépenses du projet, pour une période de 12 mois commençant en juillet, a ajouté la société minière selon le rapport. Barrick Mining n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.