Barrick Gold: un bénéfice net trois fois plus élevé en 2023

Mark Bristow, PDG de Barrick Gold à Islamabad le 18 juillet 2022. ( AFP / AAMIR QURESHI )

Le géant minier canadien Barrick Gold a annoncé mercredi que son bénéfice net pour l'année 2023 est trois fois supérieur à celui enregistré un an plus tôt, notamment grâce à des prix élevés et une forte production.

La société aurifère, basée à Toronto, a enregistré l'an dernier un bénéfice net de 1,27 milliard de dollars américains (1,18 milliard d'euros), contre 432 milliards en 2022.

Ces résultats annuels "qui ont dépassé les attentes" s'expliquent notamment par une plus importante production d'or au quatrième trimestre, la plus importante production des quatre dernières années dans la mine Cortez et une hausse de la production de 12% sur un an dans la mine Turquoise Ridge, toutes deux situées au Nevada.

Pour le quatrième trimestre, le bénéfice net de Barrick Gold s'est élevé à 479 millions de dollars, soit 111 millions de plus que celui enregistré au trimestre précédent (368 millions).

"Barrick a l'un des états financiers les plus solides du secteur avec pratiquement aucune dette nette", s'est félicitée l'entreprise, dans un communiqué.

En date du 31 décembre 2023, la dette de la multinationale s'élevait à 578 millions de dollars américains.

Barrick Gold s'attend à produire cette année entre 3,9 et 4,3 millions d'onces d'or. Elle en a produit un total de 4,05 millions l'année dernière.

"Nous avons maintenu nos perspectives de croissance et prévoyons toujours une augmentation de 30% de la production d'or équivalent d'ici la fin de cette décennie", a déclaré par écrit son PDG, Mark Bristow.

La production de cuivre de la multinationale entre le troisième et le quatrième trimestre est demeurée relativement stable. Sur une base annuelle, Barrick Gold a produit 420 millions de cuivre en 2023, soit légèrement moins qu'en 2022 (440 millions).