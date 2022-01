Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barrick Gold : tient bon au-dessus des 24,1$ information fournie par Cercle Finance • 25/01/2022 à 18:53









(CercleFinance.com) - Barrick Gold n'a que peu souffert des 'sell-off' des 24 et 25 janvier: le titre tient bon au-dessus des 24,1$.

En cas de repli, le titre reste protégé par le support moyen terme des 22,5/22,7$ du 29/09 et 15/12/2021.

La tendance repasserait haussière au-delà de la résistance oblique qui gravite vers 26$, avec les 28$ (ex-zénith du 4/8/2021) comme premier objectif puis les 30,5$ du 18/05/2021 comme cible principale.





Valeurs associées BARRICK GOLD TSX -0.61%