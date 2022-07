Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barrick Gold : s'enfonce en direction des 15,5E information fournie par Cercle Finance • 15/07/2022 à 17:21









(CercleFinance.com) - Barrick Gold s'enfonce en direction des 15,5E, l'ex-zénith du 5 septembre 2017.

C'est un point d'appui remarquable, situé à proximité de l'ultime support des 15E du 25 novembre 2019.

En cas de rupture, le 'gap' des 12,88E du 19 juin 2019 pourrait être comblé.





Valeurs associées BARRICK GOLD TSX -1.98%