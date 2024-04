Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Barrick Gold: rebond en 'W' sur 13,15/13,19E, vise 16,6E information fournie par Cercle Finance • 10/04/2024 à 12:06









(CercleFinance.com) - La minière canadienne Barrick Gold (cotée à Francfort) a validé un rebond en 'W' sur 13,15/13,19E et le franchissement de la résistance majeure des 14,7E a validé un retracement du zénith des 16,6E du 22 décembre 2023.



Au-delà de cet objectif, Barrick Gold viserait 17,20E, l'ex-plancher du 24/04/2023 puis le 'gap' des 17,61E du 15 mai 2023.





Valeurs associées BARRICK GOLD TSX +1.71%