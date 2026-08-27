Barret Zoph, cofondateur de Thinking Machines Lab, rejoint Google

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Barret Zoph, cofondateur de la start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle Thinking Machines Lab, va rejoindre Google DeepMind , une unité d'Alphabet ( GOOGL.O ), a annoncé Barret Zoph mercredi.