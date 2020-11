Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barnier va proposer un compromis sur la pêche - RTE Reuters • 27/11/2020 à 13:30









LONDRES, 27 novembre (Reuters) - Michel Barnier va proposer que l'Union européenne reverse au Royaume-Uni 15 à 18% de la valeur des captures effectuées par les pêcheurs européens dans les eaux britanniques, pour tenter de débloquer les discussions sur l'après-Brexit, a rapporté vendredi la radio publique irlandaise. "Les navires européens attrapent en moyenne 650 millions d'euros de quotas chaque année dans les eaux britanniques, ce qui signifie que l'offre de Barnier représenterait jusqu'à 117 millions d'euros", a déclaré le journaliste de la RTE Tony Connelly. Les Européens et les Britanniques n'ont "plus que quelques jours" pour conclure un accord, a averti vendredi le négociateur en chef de l'Union européenne, qui doit reprendre dans la soirée les discussions avec son homologue britannique David Frost. La pêche fait partie, avec les règles de concurrence et les mécanismes de règlement des litiges, des trois grands dossiers sur lesquels les négociations achoppent depuis des mois. (Guy Faulconbridge et Kate Holton, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

