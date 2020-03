Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barnier annonce être porteur du coronavirus Reuters • 19/03/2020 à 11:40









BRUXELLES, 19 mars (Reuters) - Michel Barnier, le négociateur en chef des Européens sur le Brexit, a annoncé jeudi être porteur du coronavirus. "Je tiens à vous informer que j'ai été testé positif #COVID19. Je vais bien, le moral est bon. Je suis naturellement toutes les instructions, tout comme mon équipe", a déclaré le diplomate sur son compte Twitter. (Gabriela Baczyinska, version française Nicolas Delame)

