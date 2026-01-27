Bari Weiss, de CBS, ajoute 18 commentateurs et s'appuie sur une stratégie axée sur la diffusion en continu dans le cadre de la refonte de la salle de rédaction

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La directrice de CBS News cherche à augmenter l'audience et à réinitialiser la politique

*

Weiss va recruter 18 nouveaux collaborateurs

*

Certains au sein de la rédaction espèrent que Weiss apportera le point de vue d'un entrepreneur en technologie

*

Les premiers jours de Weiss ont été marqués par de grands changements et des dissensions au sein du personnel

(Remaniement du premier paragraphe, ajout de citations aux paragraphes 3, 5 et 10, ajout des noms des commentateurs au paragraphe 6) par Dawn Chmielewski et Helen Coster

La rédactrice en chef de CBS News, Bari Weiss, a dévoilé sa stratégie à la salle de rédaction de CBS mardi, en annonçant qu'elle allait recruter 18 nouveaux collaborateurs et se concentrer sur l'introduction d'une "mentalité de flux" au sein de l'auguste chaîne, qui a toujours été à la traîne en termes d'audience par rapport à ses rivales ABC et NBC.

Mme Weiss, ancienne journaliste d'opinion et entrepreneuse choisie par en octobre pour diriger CBS News, a déclaré qu'elle souhaitait réimaginer CBS, "des nouvelles de dernière minute mélangées à des conversations brillantes", a-t-elle déclaré dans un discours adressé au personnel. Le début de son mandat a été marqué par des débuts difficiles, avec des critiques sur la mise en veilleuse temporaire d'une séquence de "60 Minutes" critiquant l'administration Trump, ainsi que des dissensions et des luttes intestines au sein du personnel.

Dans son discours aux employés, Mme Weiss a déclaré que trop peu de gens font confiance aux informations et que "nous ne produisons pas un produit que suffisamment de gens veulent".

Le directeur général de la société mère Paramount Skydance

PSKY.O , David Ellison, a dépensé 150 millions de dollars pour acquérir The Free Press, la publication en ligne fondée par Mme Weiss, et a embauché cette dernière à la tête de CBS. Weiss, qui n'a aucune expérience dans le domaine de la radiodiffusion, tente de faire ce qu'aucun autre organe d'information moderne n'a jamais accompli: organiser une remise à zéro politique, en temps réel, tout en attirant de nouveaux téléspectateurs.

"

En fin de compte, le streaming deviendra le principal et éventuellement le seul moyen pour les gens d'interagir avec ce que nous faisons", a déclaré Mme Weiss, selon des propos consultés par Reuters.

Sa mission émane de M. Ellison, le nouveau propriétaire de la chaîne, et intervient alors que le président Donald Trump a adopté des tactiques agressives contre les médias qu'il considère comme injustes. Le père de David Ellison, le milliardaire Larry Ellison, est un allié de Trump. Pour aider à obtenir l'approbation réglementaire de l'acquisition en août par Skydance Media de Paramount, propriétaire de CBS, David Ellison a promis que la chaîne refléterait les "perspectives idéologiques variées" des téléspectateurs américains.

Parmi les nouveaux commentateurs figurent l'historien britannique conservateur Niall Ferguson, l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, H.R. McMaster, ainsi que la journaliste de mode Lauren Sherman.

En décembre, M. Trump a attaqué les nouveaux propriétaires de CBS à propos d'une interview de son ancienne alliée, la représentante républicaine des États-Unis Marjorie Taylor Greene, dans le cadre de l'émission "60 Minutes", le jour même où Paramount Skydance a lancé une offre hostile de 108 milliards de dollars sur Warner Bros. Discovery, le propriétaire de la chaîne d'information CNN.

DISSENSIONS AU SEIN DU PERSONNEL DANS LES PREMIERS TEMPS

Mme Weiss, ancienne éditorialiste du New York Times et du Wall Street Journal, était considérée par certains analystes comme un choix inhabituel, car elle n'avait jamais dirigé une salle de rédaction de télévision. Sa mission est d'autant plus difficile que l'information télévisée est depuis longtemps en déclin, les téléspectateurs se tournant vers d'autres sources d'information sur les médias sociaux et les podcasts.

"Je suis ici pour faire en sorte que CBS News soit adaptée au XXIe siècle", a déclaré Mme Weiss.

L'émission phare de la chaîne, "CBS Evening News", a terminé l'année dernière à la dernière place derrière les journaux télévisés nocturnes des chaînes rivales ABC et NBC.

Jusqu'à présent, sa direction a été difficile, marquée par des dissensions au sein du personnel et des luttes intestines. Le producteur en second de l'émission nocturne, Javier Guzman, a été licencié, selon une source au fait de la situation. Guzman n'a pas pu être joint pour un commentaire.

Mme Weiss a elle-même été critiquée pour avoir retardé la diffusion d'une séquence de "60 Minutes" sur une prison tristement célèbre au Salvador, en invoquant la nécessité d'un reportage plus approfondi. Dans un courriel adressé à ses collègues, la correspondante Sharyn Alfonsi a défendu la séquence en affirmant que les faits étaient corrects et a qualifié la décision de Mme Weiss de "politique".

Lors de la cérémonie de remise des prix du 11janvier, à laquelle David Ellison a assisté, l'humoriste et animatrice des Golden Globes Nikki Glaser a réduit le service d'information de la chaîne à une punchline, le décrivant comme "le nouvel endroit en Amérique où l'on peut voir des informations de mauvaise qualité".

LES TAUX D'AUDIENCE SONT INFÉRIEURS À CEUX DE LA CONCURRENCE

Certains au sein de la salle de rédaction de CBS espéraient que Mme Weiss apporterait le point de vue d'une entrepreneuse dans le domaine de la technologie à un organe de presse qui avait besoin d'une réflexion nouvelle.

Elle a pris quelques décisions importantes, comme celle de miser sur un nouveau présentateur, Tony Dokoupil, pour l'émission du soir de la chaîne.

"Dans trop de cas, la presse est passée à côté de l'histoire", a déclaré Tony Dokoupil dans une vidéo destinée à promouvoir son arrivée. "Parce que nous avons pris en compte le point de vue des défenseurs des droits de l'homme et non celui de l'Américain moyen. Ou parce que nous accordons trop d'importance à l'analyse des universitaires ou des élites, et pas assez à la vôtre."

M. Dokoupil a clôturé la deuxième émission de l'émission remaniée par un segment inhabituel qui portait sur les "nombreuses vies et les nombreux emplois" du secrétaire d'État Marco Rubio. Il s'agissait notamment d'un tour d'horizon des mèmes d'IA mettant en scène Rubio dans des rôles tels que celui de nouveau premier ministre du Groenland - un clin d'œil à l'ambition controversée de Trump d'acheter ce territoire riche en pétrole.

"Marco Rubio, nous vous saluons", a déclaré M. Dokoupil. "Vous êtes l'homme de la Floride par excellence."

Le lancement officiel de "The CBS Evening News with Tony Dokoupil" le 5janvier a attiré en moyenne 4,4 millions de téléspectateurs, soit une hausse de 9 % par rapport au début de la saison, selon CBS.

Mais l'audience de cette première émission remaniée a placé CBS à la dernière place des programmes d'information du soir, derrière "ABC World News Tonight", avec 8,24 millions de téléspectateurs, et "NBC Nightly News", avec une audience de 7,2 millions de téléspectateurs, d'après Nielsen. L'audience reflète une baisse de 23 % par rapport à la même période de l'année dernière, à l'aube du second mandat de M. Trump.

L'audience du journal télévisé s'est améliorée entre la première et la deuxième semaine, mais elle est toujours à la traîne par rapport à ses concurrents.