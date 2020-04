Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barclays : versement de dividendes suspendu Cercle Finance • 01/04/2020 à 12:55









(CercleFinance.com) - Suivant une requête de l'autorité de régulation prudentielle du Royaume Uni, Barclays annonce la suspension de ses versements de dividendes sur ses actions ordinaires, annulant ainsi le paiement de six pence par action qui était prévu le 3 avril. L'établissement bancaire britannique, qui justifie sa décision par le besoin de soutenir l'activité durant la crise du coronavirus, ajoute qu'il décidera de sa future politique en matières de dividendes vers la fin de cette année.

Valeurs associées BARCLAYS LSE -6.44%