Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Barclays: une carte de crédit lancée avec Amazon information fournie par Cercle Finance • 12/08/2024 à 12:40









(CercleFinance.com) - Amazon et Barclays ont annoncé lundi qu'ils allaient lancer ensemble une carte de crédit, qui permettra aux utilisateurs de cumuler des points en vue de régler leurs futurs achats sur le site de commerce en ligne.



La carte commune, émise par Visa pour le Royaume-Uni et qui portera le nom d'Amazon Barclaycard, récompensera les utilisateurs à hauteur de 1% pour chacun de leurs achats réalisés sur Amazon.



Ces récompenses pourront atteindre 2% pour les membres du programme préférentiel Amazon Prime lors de journées promotionnelles comme le Cyber Monday, Black Friday ou les Prime Days.



Elle leur permettra aussi d'amasser des points représentant 0,5% de leurs dépenses hors Amazon pendant une durée de 12 mois, puis de 0,25% par la suite.



Ces points seront ensuite cumulés sur la carte et redistribués aux détenteurs sous la forme d'une carte-cadeau.



Sans cotisation annuelle, la carte permettra par ailleurs aux utilisateurs de bénéficier d'un bon d'achat de 20 livres sur le site Amazon.co.uk au moment de la souscription du dossier.





Valeurs associées BARCLAYS 221,38 GBX LSE +1,43%