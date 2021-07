Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barclays : un nouveau patron pour la banque d'investissement information fournie par Cercle Finance • 21/07/2021 à 12:05









(CercleFinance.com) - Barclays a annoncé mercredi la nomination de Pier Luigi Colizzi en tant que responsable de son activité de banque d'investissement en Europe. Ce banquier d'affaires était jusqu'à présent responsable des fusions et acquisitions (M&A) de l'établissement britannique en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Colizzi, qui avait rejoint Barclays en 2012 en tant que responsable de la banque d'investissement en Italie, affiche une expérience de 27 ans, ce qui l'a conduit à participer à des opérations de rapprochement représentant un total de plus de 200 milliards de dollars. Dans ses fonctions, il a notamment conseillé des groupes de la trempe d'Enel, Telenor, Fortum, Total, Macquarie, OMV, Mitsubishi et TomTom, parmi d'autres.

