Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barclays : stable, mais un analyste reste à l'achat Cercle Finance • 14/07/2020 à 17:15









(CercleFinance.com) - Le titre Barclays reste stable ce mardi, alors que l'analyste Jefferies confirme sa recommandation 'Achat' sur celui-ci, accompagnée d'un objectif de cours de 212 pence. 'Barclays a annoncé que son ratio CET1 clôturera le T2 2020 autour de 14%, à comparer à notre estimation de 12,8%', apprécie le broker.

Valeurs associées BARCLAYS LSE -0.10%