Barclays : signe un partenariat avec Pacer Financial

(CercleFinance.com) - Barclays Bank et Pacer Financial ont annoncé aujourd'hui un partenariat pour les ETN iPath Gold (ETN). Dans le cadre de l'accord avec Barclays, Pacer Financial fournira des services de marketing, d'éducation et de promotion dans le cadre de la commercialisation des ETN. Barclays a également annoncé aujourd'hui son intention de changer le nom des ETN iPath Gold. ' La classe d'actifs matières premières continue d'offrir aux investisseurs un potentiel de diversification stratégique et des opportunités d'investissement tactique. ' a déclaré Gavin Filmore, responsable des plateformes de produits négociés en bourse chez Barclays.

Valeurs associées BARCLAYS LSE +1.41%