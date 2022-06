Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barclays: se renforce dans l'hypothécaire au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 24/06/2022 à 11:56









(CercleFinance.com) - Barclays a annoncé vendredi l'acquisition de la société Kensington Mortgage Company (KMC), une opération visant à lui permettre de développer son activité de prêts hypothécaires au Royaume-Uni.



KMC, qui commercialise ses produits par le biais de courtiers en prêt immobilier, se concentre tout particulièrement sur les emprunteurs dits 'complexes', tels que les auto-entrepreneurs ou les individus disposant de plusieurs sources de revenus.



Basé à Maidenhead, à l'ouest de Londres, la société emploie environ 600 personnes et a généré sur son dernier exercice un portefeuille hypothécaire de l'ordre de 1,6 milliard de livres (environ 1,8 milliards d'euros).



Selon les termes de la reprise, Barclays va aussi récupérer un portefeuille de crédit hypothécaire de 1,2 milliards de livres correspondant à des emprunts souscrits depuis octobre 2021.



Le prix de la transaction atteint 2,3 milliards de livres (environ 2,7 milliards d'euros), un montant que la banque britannique entend financer à partir de ses propres ressources.



A la Bourse de Londres, le titre Barclays progressait de 0,7% vendredi matin, pendant que le FTSE 100 avançait de 1,2%.





Valeurs associées BARCLAYS LSE +0.99%