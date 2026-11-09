Barclays se dote d'un nouveau bureau en Arabie saoudite

Barclays annonce l'ouverture de son nouveau bureau dans le quartier financier du roi Abdallah (King Abdullah Financial District, KAFD), à Riyad, marquant une nouvelle étape dans le développement des activités du groupe bancaire britannique en Arabie saoudite.

Cette ouverture fait suite à l'obtention par Barclays d'une licence opérationnelle délivrée par l'Autorité des marchés de capitaux (CMA) saoudienne et s'inscrit dans la continuité de l'obtention, en 2025, d'une licence de siège régional (RHQ).

Barclays a aussi nommé Majed Al Hassoun directeur général et responsable de la banque d'investissement de Barclays Capital Saudi. Basé à Riyad, il dirigera l'entité juridique locale et accélérera le développement des activités du groupe en Arabie saoudite.

Dans le cadre de ses fonctions, il travaillera en étroite collaboration avec les entreprises, les organismes publics et les clients institutionnels. Il sera également le principal représentant de la banque auprès des autorités de régulation et des parties prenantes stratégiques du marché.

Majed Al Hassoun rejoint Barclays après avoir occupé le poste de directeur général de State Street Saudi Arabia. Il possède 20 ans d'expérience dans la banque d'investissement et les services financiers en Arabie saoudite, acquise notamment chez Citigroup et Saudi Fransi Capital.

L'Arabie saoudite constitue un marché stratégique dans le développement de Barclays au Moyen-Orient, compte tenu de la transformation économique du royaume et de l'essor continu de ses marchés de capitaux dans le cadre du programme Vision 2030, explique le groupe.