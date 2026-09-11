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Barclays s'attend à ce que la BCE procède à une nouvelle hausse des taux en décembre, alors que les pressions inflationnistes persistent
information fournie par Reuters 11/09/2026 à 05:51
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions tout au long du texte)

Barclays s'attend à ce que la Banque centrale européenne relève ses taux d'intérêt de 25 points de base supplémentaires en décembre, car les prévisions d'inflation plus élevées et la hausse des prix de l'énergie dans le contexte de la guerre entre les États-Unis et l'Iran renforcent les arguments en faveur d'un nouveau resserrement monétaire.

Cette prévision fait suite à la décision prise jeudi par la BCE de relever ses taux directeurs de 25 points de base. Ellea égalementpublié de nouvelles projections indiquant que l'inflation devrait rester supérieure à son objectif de 2 % pendant une période prolongée.

Selon les données de LSEG, les opérateurs tablent désormais sur une probabilité de 93,9 % qu’une hausse des taux d’un quart de point soit décidée par la BCE en décembre.

Goldman Sachs s’attend également à ce que la banque centrale relève ses taux de 25 points de base en décembre, estimant que cela les ferait entrer dans une « zone légèrement restrictive ».

Les attaques menées depuis fin août par les États-Unis et l’Iran contre des cibles militaires, maritimes et énergétiques à travers le Moyen-Orient ont repoussé les cours du pétrole au-delà de 100 dollars le baril, ravivant les craintes d’une inflation importée dans une zone euro dépendante des carburants et compliquant la lutte de la BCE contre les pressions sur les prix.

Barclays a déclaré jeudi que, selon les prévisions de base de la BCE, l’inflation ne reviendrait à son objectif de 2 % qu’à la fin de 2027, après que la banque centrale eut procédé à ce que la présidente Christine Lagarde a qualifié de hausse « évidente » des taux de 25 points de base .

La BCE a relevé ses taux de manière agressive ces dernières années afin de juguler l’inflation, même si ses responsables soulignent de plus en plus que les décisions de politique monétaire resteront fonction des données économiques.

Si Barclays estime qu’il y a peu de chances d’une intervention en octobre, la banque s’attend à ce que la banque centrale attende décembre, date à laquelle les décideurs disposeront de prévisions économiques actualisées.

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