Barclays : résultats trimestriels sanctionnés

(AOF) - Barclays recule nettement à la Bourse de Londres après avoir présenté des résultats trimestriels décevants et des perspectives sans saveur. Ses activités au Royaume-Uni et dans la banque d’investissement ont déçu. Au quatrième trimestre, Barclays a enregistré un bénéfice imposable en repli de 8% à 1,31 milliard de livres (1,48 milliard d'euros). Il est inférieur au consensus de 1,5 milliard de livres.

L'établissement bancaire a fait état d'un coût du risque de 498 millions de livres alors qu'il avait eu l'année dernière un effet positif sur les comptes de 31 millions de livres.

Les revenus de la banque britannique ont augmenté de 12% à 5,8 milliards de livres, tout en s'inscrivant en dessous des anticipations des analystes de 6 milliards de livres.

Barclays a l'intention de verser un dividende de 5,0 pence par action pour l'année 2022, portant le dividende total pour 2022 à 7,25 pence par action contre 6 pence en 2021. La banque a également l'intention de procéder à un rachat d'actions à hauteur de 0,5 milliard de livres sterling, ce qui portera le total des rachats d'actions annoncés pour 2022 à 1 milliard de livres sterling.

Le ratio de fonds propres durs (CET1) a reculé de 120 points de base sur un an à 13,9%. La rentabilité des fonds propres tangibles est ressortie à 10,4% en 2022.

S'agissant de ses perspectives pour 2023, Barclays vise une rentabilité des fonds propres tangibles supérieur à 10% et un coût du risque représentant entre 50 et 60 points de base. La banque britannique vise un coefficient d'exploitation entre 60% et 65% car elle compte investir pour soutenir sa croissance. Elle vise un coefficient d'exploitation inférieur à 60% à long terme. La marge d'intérêt au Royaume-Uni devrait dépasser 3,2%. Le ratio de fonds propres durs est anticipé entre 13% et 14%.

Les effets négatifs de la hausse des taux

La remontée des taux provoque normalement une progression des revenus des banques par les crédits octroyés. En Europe, d'après un sondage mené par S&P auprès de 85 établissements bancaires, le secteur s'attend en moyenne à une hausse de 18% de ses revenus nets d'intérêt. Toutefois ce nouveau contexte inflationniste a aussi des effets indésirables, en particulier une hausse des coûts de refinancement. Il s'accompagne également de la crainte d'une nouvelle récession, qui toucherait alors tous les métiers de la banque, allant des prêts à la gestion d'actifs, dont les revenus sont corrélés aux valorisations de marché. Elément rassurant : les banques de la zone euro sont suffisamment solides pour faire face à une dégradation de leur environnement.