Barclays: reprise de la banque pour particuliers de Tesco

(CercleFinance.com) - Barclays a annoncé vendredi avoir trouvé un accord en vue de reprendre les activités de services bancaires aux particuliers de Tesco Bank, la filiale financière du géant britannique de la distribution Tesco.



Dans un communiqué, Barclays précise que le périmètre de l'opération doit englober les activités de cartes de crédit, de prêts personnels et de comptes de dépôt, ainsi que toutes les infrastructures concernées.



Les activités d'assurance, de distributeurs de billets, de cartes prépayées pour les voyages et de cartes cadeaux sont en revanche exclues de la transaction.



La filiale, qui emploie quelque 2800 personnes, a dégagé un profit opérationnel de l'ordre de 85 millions de livres sterling (environ 100 millions d'euros) sur son dernier exercice.



Si la transaction devait aboutir comme prévu avant la fin du mois de juillet, Barclays mettrait la maison sur quelque 4,2milliards de livres d'encours de cartes de crédit, 4,1 milliards de livres de prêts personnels et 6,7 milliards de livres confiés par ses clients épargnants.



Barclays explique que ce rachat va lui permettre de se recentrer sur ses métiers de coeur et sur son marché historique, tout en simplifiant son organisation, au moment où le groupe s'apprête à céder ses activités de financement à la consommation en Allemagne.



L'accord doit par ailleurs s'accompagner de la signature d'un partenariat stratégique exclusif d'une durée de dix ans, pendant laquelle Barclays pourra émettre des cartes de crédit et des prêts à la consommation sous la marque Tesco.



A la Bourse de Londres, l'action Barclays reculait de 1% suite à cette annonce, tandis que le titre Tesco progressait de 0,8%, les analystes s'attendant à ce que le détaillant utilise les fonds obtenus dans le cadre de la cession afin d'accélérer ses rachats d'actions.





Valeurs associées BARCLAYS LSE +0.06%