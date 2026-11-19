Barclays réaffirme sa notation de Corteva et estime que les risques de baisse l'emportent sur les perspectives de hausse

** Barclays réaffirme sa recommandation « neutre » pour Corteva ( CTVA.N ), une entreprise du secteur agro-scientifique, avec un objectif de cours de 11 dollars

** Ce cours cible représente un potentiel de hausse de 31,6 % par rapport à la clôture de mercredi

** La société de courtage estime que les risques de baisse l'emportent globalement sur les risques de hausse, invoquant des inquiétudes liées à la pression sur les prix et à la faiblesse persistante du marché brésilien

** « Compte tenu de la récente révision à la baisse des prévisions pour 2026 annoncée lors de la publication des résultats du 3e trimestre 2026, ainsi que les facteurs à l'origine de cette situation (érosion des prix, faiblesse prolongée du marché brésilien , ces perspectives pourraient être revues à la baisse » – Barclays

** La société de courtage estime qu’une décision de la FTC (Commission fédérale du commerce) attendue en septembre pourrait accélérer la pénétration des génériques, entraînant une perte de parts de marché plus rapide et une érosion accrue des prix pour les produits phytosanitaires de CTVA dont le brevet a expiré

** Le portefeuille de nouveaux produits de la société soutient la croissance à moyen terme, avec un potentiel de hausse qui devrait se concrétiser à partir de 2035, selon la société de courtage

** Sur 23 sociétés de courtage, 15 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, et 8 « conserver »; le cours cible médian est de 13,50 $ – données LSEG

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse de 16,9 % depuis le début de l’année