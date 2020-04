Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barclays provisionne £2,1 mds, la banque d'investissement rassure Reuters • 29/04/2020 à 09:18









LONDRES, 29 avril (Reuters) - La banque britannique Barclays BARC.L a annoncé mercredi qu'elle allait provisionner 2,1 milliards de livres (2,4 milliards d'euros) pour couvrir une probable hausse de pertes sur crédits en raison de la pandémie de coronavirus et publié un bénéfice trimestriel imposable inférieur à sa propre prévision mais avec toutefois une solide performance de la banque d'investissement. A la Bourse de Londres, l'action progressait de plus de 5% dans les premiers échanges. Au premier trimestre, le bénéfice avant impôts de la banque britannique a reculé de 38% à 923 millions de livres, contre 1,5 milliard un an plus tôt. Le consensus indiqué par la banque prévoyait 1,27 milliard de livres. Le produit net bancaire a toutefois augmenté de 20% à 6,3 milliards de livres, soutenu par l'activité banque d'investissement aux Etats-Unis, où le bénéfice imposable a bondi de 42% à 1,2 milliard de livres. La division regroupant les revenus issus de l'obligataire, des devises et des matières premières a affiché la meilleure performance de la banque d'investissement au cours du trimestre, avec une hausse de 106% à 1,9 milliard de livres, grâce notamment à la forte volatilité des marchés financiers sur la période. Le groupe bancaire britannique estime que l'effet de la pandémie, qui a commencé à la fin du premier trimestre, devrait se poursuivre. "Au regard des incertitudes sur le ralentissement économique et du contexte des faibles taux d'intérêt, 2020 devrait être difficile", a souligné le directeur général, Jes Staley. Malgré cet environnement économique plus difficile, Barclays a déclaré qu'il pensait toujours que son objectif à long terme de rendement des fonds propres (ROTE) de plus de 10% restait pertinent. (Lawrence White et Iain Withers; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées BARCLAYS LSE +5.71%