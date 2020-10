Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barclays nomme Gauthier Le Milon à la tête de ses opérations de M&A en France et au Benelux Reuters • 14/10/2020 à 11:32









LONDRES, 14 octobre (Reuters) - La banque Barclays BARC.L a nommé Gauthier Le Milon à la tête de ses activités de fusion-acquisition en France, en Belgique et au Luxembourg dans un contexte de multiplication des opérations de ce genre. Passé par BNP Paribas, Gauthier Le Milon sera basé à Paris et rendra compte simultanément à Ghislain de Brondeau et Yann Krychowski, qui co-dirige les activités bancaires de Barclay dans ces trois pays, ainsi qu'à Pier Luigi Colizzi, responsable des M&A de Barclays en Europe. "Nous sommes occupés par une série de transactions en cours, et l'arrivée de Gauthier va améliorer encore nos capacités de M&A dans la région", a indiqué Yann Krychowski. (Pamela Barbaglia version française Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées BARCLAYS LSE +0.64%