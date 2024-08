Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Barclays: nomination à la tête de la BFI en France information fournie par Cercle Finance • 29/08/2024 à 11:27









(CercleFinance.com) - Barclays a annoncé jeudi avoir nommé Arnaud Bouyer, un cadre du groupe Bruxelles Lambert (GBL), à la tête de sa banque d'investissement pour la France, la Belgique et le Luxembourg, alors que l'établissement britannique cherche à accélérer sa croissance dans l'Hexagone.



Arnaud Bouyer rejoindra Barclays le mois prochain en provenance de la société d'investissement GBL, au sein de laquelle il a passé deux années après 22 ans chez Morgan Stanley, où il a notamment occupé occupé le poste de responsable de la banque d'investissement pour la France.



Dans ses nouvelles fonctions, il travaillera en étroite collaboration avec François Baroin, le président de Barclays en France, et Raoul Salomon, directeur général France, afin d'accélérer la croissance de l'activité.



'Le succès en France est un élément clé de notre plan de croissance européen', rappelle dans un communiqué Tim Main, le responsable de la banque d'investissement de Barclays pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.



'La combinaison de son expérience et de son expertise avec celles de François Baroin apportera une très forte valeur ajoutée à nos clients', assure-t-il.



La nomination d'Arnaud Bouyer intervient alors que Barclays prévoit de s'installer dans de nouveaux bureaux dans le courant de l'année prochaine.





