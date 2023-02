Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Barclays: lourd décrochage du titre, les résultats déçoivent information fournie par Cercle Finance • 15/02/2023 à 11:01

(CercleFinance.com) - Le titre Barclays chutait de plus de 7% mercredi à la Bourse de Londres, les investisseurs sanctionnant des résultats trimestriels moins bons que prévu et des prévisions jugées décevantes.



Le groupe bancaire britannique a fait état ce matin d'un bénéfice imposable de 1,3 milliard de livres au titre du quatrième trimestre, une performance inférieure de 12% au consensus des analystes.



Sa branche de banque d'investissement a pâti d'une baisse des commissions perçues sur les opérations financières des entreprises et d'une chute inattendue des revenus tirés du trading d'actions, essentiellement sous l'effet des dérivés.



Barclays a annoncé une hausse de son dividende annuel, qui sera porté à 7,25 pence par titre pour 2022 contre six pence en 2021, ainsi que le lancement d'un programme de rachats d'actions de 500 millions de livres.



Les analystes attendaient mieux sur ce dernier point, puisque le consensus visait des rachats de titres de l'ordre de 675 millions de livres.



Les prévisions s'avèrent elles aussi décevantes, le groupe ayant déclaré anticiper une marge nette d'intérêt de plus de 3,20% cette année dans sa branche de banque de détail au Royaume-Uni, Barclays UL, là où le marché prévoyait près de 3,4%.



Ce matin, les analystes s'étonnaient de ces performances décevantes alors que l'environnement bancaire actuel est jugé particulièrement favorable aux établissements britanniques en raison de l'envolée des taux d'intérêt au Royaume-Uni.



Conséquence, l'action Barclays dévissait de 8,1% mercredi matin suite à la parution de ces résultats.



'Nous n'attendons aucune revalorisation du titre tant que le groupe n'aura pas accumulé davantage de capital excédentaire (afin de le redistribuer: l'annonce aujourd'hui de rachats d'actions inférieurs aux attentes n'aide en rien) ou alors fait état de plus d'optimisme quand à sa capacité à générer des produits d'activités', indiquent les équipes d'UBS.