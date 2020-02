Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barclays : le titre chute après ses résultats trimestriels Cercle Finance • 13/02/2020 à 11:52









(CercleFinance.com) - La banque britannique Barclays a publié jeudi des bénéfices trimestriels meilleurs que prévu mais ses actions chutent de près de 2,5% à la Bourse de Londres. Hors litiges, le bénéfice avant impôts a augmenté de 9% pour atteindre 6,2 milliards de livres, a indiqué le groupe dans un communiqué publié ce matin. Barclays a également annoncé un dividende total de 9 pence par action, contre 6,5 pence en 2018. Le rendement des fonds propres tangibles (RoTE) du groupe s'est amélioré en glissement annuel à 9%, contre 8,5% en 2018, en ligne avec l'objectif de 2019, ce qui représente la troisième année consécutive d'amélioration du RoTE en glissement annuel. Cependant, compte tenu de l'incertitude macroéconomique mondiale et de l'environnement actuel des faibles taux d'intérêt, Barclays a déclaré qu'il était devenu plus difficile d'atteindre un objectif RoTE de plus de 10% en 2020.

Valeurs associées BARCLAYS LSE -2.36%