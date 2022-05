Barclays lance son programme de rachat d'actions de 1 milliard de livres sterling

(AOF) - Barclays PLC annonce que, comme indiqué dans son communiqué du 23 février 2022, elle lancera un programme de rachat d'actions pour acheter des actions ordinaires pour un montant maximum de 1 milliard de livres sterling. Le rachat commencera le 24 mai 2022 et se terminera au plus tard le 30 septembre 2022 (sous réserve du maintien des autorisations réglementaires). Le but du rachat est de réduire le capital social de la société et, par conséquent, les actions ordinaires achetées dans le cadre du rachat seront annulées.

