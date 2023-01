Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barclays: John Kingman prend la présidence de Barclays UK information fournie par Cercle Finance • 23/01/2023 à 11:04









(CercleFinance.com) - Barclays a annoncé lundi la nomination de John Kingman au poste de président de Barclays UK, sa filiale britannique, avec prise d'effet au 1er juin prochain.



Après avoir occupé plusieurs postes à responsabilités au sein du Trésor britannique, John Kingman avait rejoint le groupe de services financiers Rothschild avant de prendre la présidence du conseil d'administration de l'assureur et gestionnaire d'actifs L&G.



Il était, jusqu'à hier, le président de Tesco Bank, la filiale de services bancaires du numéro un de la distribution du Royaume-Uni.



John Kingman rejoindra aussi le conseil d'administration de Barclays.



Il succède à Crawford Gillies, qui quittera ses fonctions de président de Barclays UK et d'administrateur au mois de mai prochain suite à l'assemblée générale du groupe bancaire.



Marc Moses, un ancien cadre dirigeant de PwC, JPMorgan Europe et HSBC, sera lui aussi coopté au conseil, en remplacement de Mike Ashley, également sur le départ.





