Barclays entend supprimer 900 postes au Royaume-Uni, selon un syndicat

La banque britannique Barclays entend supprimer 900 postes au Royaume-Uni, a affirmé mardi le syndicat Unite, dénonçant une décision "honteuse".

( AFP / DANIEL LEAL )

Sans évoquer de chiffres, la banque a indiqué vouloir réduire sa masse salariale, alors qu'elle réduit les "couches de management" et "que le groupe améliore sa technologie et ses capacités d'automatisation".

"Nous prenons un certain nombre de mesures pour simplifier et redessiner l'entreprise, améliorer le service, et fournir de meilleurs rendements", a déclaré un porte-parole.

"Barclays supprime des postes de manière honteuse pour augmenter davantage ses bénéfices énormes", a dénoncé la secrétaire générale du syndicat Unite, Sharon Graham.

Le groupe, qui a annoncé en septembre son intention de supprimer 450 postes, comptait environ 22.300 employés au Royaume-Uni à la fin de l'année dernière.

Barclays a engrangé au troisième trimestre un résultat net part du groupe de 1,3 milliard de livres (-16% sur un an) pour un chiffre d'affaires en hausse de 5%, à 6,3 milliards de livres.