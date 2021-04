Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barclays : en berne après ses trimestriels Cercle Finance • 30/04/2021 à 10:49









(CercleFinance.com) - Barclays lâche près de 6% à Londres, malgré la publication d'un résultat net de 1,7 milliard de livres sterling au titre des trois premiers mois de 2021, contre 605 millions un an auparavant, et d'un profit imposable accru de 162% à 2,4 milliards. La banque britannique a profité d'une forte baisse de ses provisions pour pertes sur crédit, à 55 millions de livres contre 2,11 milliards un an auparavant, mais ses revenus se sont contractés de 6% à 5,9 milliards, plombés par les revenus d'intérêts net (-21%).

Valeurs associées BARCLAYS LSE -7.00%