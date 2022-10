Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barclays: dépasse le consensus, mais n'impressionne pas information fournie par Cercle Finance • 26/10/2022 à 10:10









(CercleFinance.com) - Barclays a annoncé mercredi une hausse de 9% de son bénéfice trimestriel par rapport à l'année précédente, porté par ses activités de taux fixes, devises et matières premières (FICC).



La banque britannique a fait état ce matin d'un bénéfice imposable de 1,97 milliard de livres (2,27 milliards d'euros) au titre du troisième trimestre, contre 1,86 milliard de livres l'année précédente.



Les analystes attendaient, à titre de comparaison, un profit avant impôts de l'ordre de 1,80 milliard.



C. S. Venkatakrishnan, le directeur général du groupe, a mis en évidence de 'solides' résultats, soutenus par la performance 'particulièrement robuste' de la division FICC.



Cette branche de trading a vu ses revenus s'envoler de 63% à 4,72 milliards de livres sur le trimestre du fait des niveaux d'activité soutenus de la part des clients, qui ont cherché à tirer parti de la forte volatilité des marchés financiers.



Barclays note toutefois que ses charges pour créances douteuses ont totalisé 400 millions de livres au troisième trimestre, soit quatre fois plus que leur niveau d'il y a un an, un phénomène qu'il attribue à la détérioration de l'environnement économique.



Ses résultats étaient accueillis sans enthousiasme par les investisseurs, l'action cédant 0,9% à la Bourse de Londres dans les premiers échanges.





Valeurs associées BARCLAYS LSE -1.39%