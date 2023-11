Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barclays: dégradé par Barclays, le titre recule information fournie par Cercle Finance • 03/11/2023 à 11:42









(CercleFinance.com) - L'action Accor chute de plus de 3% vendredi à la Bourse de Paris, pénalisé par la dégradation du conseil de Barclays qui s'inquiète de la dégradation de l'environnement économique et géopolitique.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire explique redouter que le titre du groupe hôtelier se transforme en un 'value trap' dans les mois qui viennent, à savoir un dossier décoté mais sans vrai potentiel de rattrapage.



S'il reconnaît que le titre est aujourd'hui bon marché avec un ratio Valeur d'entreprise/Ebitda de 9,2x à horizon 2024, l'analyste dit s'alarmer de la montée des risques géopolitiques due à l'intensification des tensions au Proche-Orient.



Le professionnel se montre par ailleurs préoccupé de la montée en puissance de la menace terroriste en France et de la mise en garde adressée par les Etats-Unis à l'égard de leurs touristes souhaitant se rendre en France.



Autant de facteurs qui font plus que compenser, de son point de vue, les effets positifs liés à la tenue des Jeux Olympiques à Paris et au redressement de l'activité en Chine.



Dans ce contexte, Barclays dégrade sa recommandation de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne' et dit préférer un autre groupe du secteur, le britannique Whitbread, sur lequel il reste à 'surpondérer'.



Son objectif de cours est en parallèle abaissé de 39 à 33 euros.





