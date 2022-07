Barclays dégrade Faurecia et Valeo mais relève Michelin

(AOF) - Le bureau d'études Barclays a revu à la baisse sa recommandation sur les titres de deux fournisseurs de rang un de la filière automobile Faurecia et Valeo, tandis qu'il s'est montré plus optimiste concernant le cours du pneumaticien clermontois Michelin.

Faurecia, dont le titre s'établit à 15,89 euros (-3,99%), a été dégradé de "Surpondérer" à "Sous-pondérer". Dans son analyse, Barclays, qui a ramené le cours cible de Faurecia de 40 à 15 euros, souligne que les conditions macroéconomiques ne sont pas favorables à la stratégie de désendettement rapide du Français après l'opération Hella. Et ce, malgré les plans d'émission de droits et de cession d'actifs.

De plus, le broker estime que la marge de manœuvre de l'industriel pour contenir les dépenses d'investissement nécessaires est limitée. Le fort endettement du groupe ne lui permet pas non plus, selon lui, de racheter les actionnaires minoritaires de Hella dans un avenir proche sans une injection de capital.

Quant à Valeo, Barclays a abaissé sa recommandation de "Surpondérer" à "Pondérer en ligne" et a réduit son cours cible de 5 euros pour viser 20 euros. Le bureau d'études pense que la dégradation de la dynamique des volumes et l'augmentation des coûts de l'énergie et du travail dans les prochains mois rendent de plus en plus délicate la justification d'une recommandation positive. Le titre de Valeo s'inscrit en baisse (- 1,93%) à 17,29 euros.

A contrario, la recommandation de Barclays sur Michelin est passée de "Pondérer en ligne" à "Surpondérer". Néanmoins, l'analyste a abaissé son objectif de cours à 35 euros contre 37,50 euros (après division du nominal). D'après lui, les principaux atouts du pneumaticien pour surmonter la période de turbulences actuelle résident dans son pouvoir de fixation des prix, dans la forte résilience de son ratio bénéfices/trésorerie et dans sa valorisation attrayante. Le cours du pneumaticien progresse (+3%) à 25,74 euros.