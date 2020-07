Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barclays : chute de 3% malgré un bénéfice important Cercle Finance • 29/07/2020 à 11:31









(CercleFinance.com) - Barclays a déclaré avoir réalisé un bénéfice avant impôts de 1,3 milliard de livres au cours des six premiers mois de l'année, malgré des charges de dépréciation plus élevées en raison de l'impact de Covid-19. Cela se compare à un bénéfice avant impôts de 3 milliards de livres pour le premier semestre de 2019. Malgré ses résultats, les actions sont en baisse de plus de 3% à la Bourse de Londres. La banque britannique a déclaré que les frais de dépréciation de crédit avaient augmenté à 3,7 milliards de livres au premier semestre, contre 928 millions de livres il y a un an, reflétant la détérioration de son scénario macroéconomique. Son pôle Banque de financement et d'investissement (BFI) a cependant vu ses bénéfices augmenter de 31%, tirés par la bonne performance de l'activité marchés, en particulier sur les titres à revenu fixe, devises et matières premières (+ 83%) et les actions (en hausse 26%) Barclays a déclaré que la dépréciation au second semestre devrait rester au-dessus du niveau enregistré ces dernières années, mais en dessous de la charge pour dépréciation de crédit du premier semestre. Il a également déclaré qu'il déciderait des futurs dividendes et de ses rendements en capital à la fin de l'année 2020.

Valeurs associées BARCLAYS LSE -4.21%