Barclays: cession en Allemagne, la simplification continue

(CercleFinance.com) - Barclays a annoncé jeudi la cession de son activité de services financiers aux particuliers en Allemagne à l'institution bancaire autrichienne Bawag avec l'objectif de continuer à simplifier son organisation.



L'établissement britannique explique que l'opération s'inscrit dans le cadre de sa stratégie présentée en février dernier, lors de sa journée d'investisseurs, visant à se focaliser principalement sur ses métiers de banque privée, de financement et d'investissement.



Le périmètre de la division de services financiers aux particuliers concernée s'articule autour de la banque de détail, de l'émission de cartes de crédit, de prêts à la consommation et de comptes de dépôts sur les marchés allemand et autrichien.



Au 31 mars dernier, la branche affichait des actifs de l'ordre de 4,7 milliards d'euros.



Barclays souligne que l'opération va libérer des exigences de fonds propres sous forme d'actifs pondérés en fonction des risques (RWAs) autour de quatre milliards d'euros et améliorer son ratio de fonds propres CET1 d'environ 0,1 point de pourcentage.



