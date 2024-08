Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Barclays: bénéfice en recul de 1% au deuxième trimestre information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 12:33









(CercleFinance.com) - Barclays a annoncé jeudi un recul limité de 1% de son bénéfice de deuxième trimestre par rapport à l'année précédente, affectée par une hausse de sa charge d'impôt et des dépréciations sur crédits.



La banque britannique a fait état d'un bénéfice avant impôts de 1,94 milliard de livres sur le trimestre, en recul par rapport aux 1,96 milliard de livres enregistrés l'année précédente, mais supérieur au consensus de 1,56 milliard.



Ses dépenses opérationnelles - un indicateur très suivi dans le secteur - ont augmenté de 1% à quatre milliards de livres sous l'effet d'investissements visant à redynamiser la croissance.



Son ratio de capital dit 'CET1' ressort quant à lui à 13,6%, en repli de 0,1 point d'un trimestre à l'autre et inférieur au consensus de 13,8%.



Dans son communiqué, Barclays annonce le versement d'un dividende intérimaire de 2,9 pence par action assorti d'un rachat d'actions pouvant atteindre 750 millions de libres, correspondant à une rémunération totale des actionnaires de 1,2 milliard de livres sur le premier semestre.



Suite à ces annonces, l'action Barclays se repliait de 1,6% jeudi matin à la Bourse de Londres.



Dans une note de réaction, les analystes de RBC disent considérer le niveau de cours actuel comme un 'bon point d'entrée' sur la valeur, tout en reconnaissant que le marché va avoir besoin de 'davantage signes de progrès avant d'accorder un multiple de valorisation supérieur' au titre.





