Barclays: bénéfice en hausse de 16%, supérieur aux attentes information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 10:27

(CercleFinance.com) - Barclays a publié jeudi un bénéfice en hausse de 16% au titre du premier trimestre, soutenu par la hausse des taux d'intérêt et la bonne résistance de ses activités de banque d'investissement.



Sur les trois premiers mois de l'année, l'établissement britannique a vu son bénéfice imposable grimper à 2,6 milliards de livres sterling, contre 2,2 milliards de livres un an plus tôt, alors que le consensus attendait une stabilité de ses profits.



Son ratio de fonds propres (RoTE) - une mesure clé du secteur - s'est élevé à 15% à la fin du trimestre.



Les analystes de RBC soulignent que le groupe a fait mieux que prévu à la fois au niveau de Barclays UK - son activité de détail au Royaume-Uni - et de sa branche d'investissement et de financement (CIB), grâce notamment à la vigueur de l'octroi de crédit.



L'action prenait plus de 4% à la Bourse de Londres après ces chiffres, signant de loin la plus forte hausse de l'indice FTSE 100. Le titre accuse encore un repli symbolique de 0,2% depuis le début de l'année.