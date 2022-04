Barbara Bui : bond de 27% des revenus 2021

(AOF) - Le Groupe Barbara Bui a affiché une progression de 27% de son chiffre d'affaires à 9,3 millions d'euros en 2021. L'activité Retail, en croissance de 97% comparé à 2020, bénéficie, entre autres, d'un niveau de fréquentation très prometteur de sa boutique Carrefour Croix-Rouge. À périmètre constant, l'activité des boutiques s'inscrit en hausse de 78% par rapport à 2020. Le groupe a constaté un véritable rebond de l'activité à partir de septembre 2021, mais le chiffre d'affaires du réseau en propre Barbara Bui n'a pas retrouvé son niveau normatif sur l'ensemble de l'exercice.

L'activité de la e-boutique a bondi de 87%. La dynamique enregistrée par ce canal a permis de compenser, en partie, les fermetures administratives.

L'activité Diffusion a réalisé un chiffre d'affaires de 4,4 millions d'euros, soit un repli de 9% comparé à l'an passé. " Les collections Eté et Hiver 2021 présentées en 2020 lors de Show-rooms digitaux ont eu un impact sur le volume de ventes de l'exercice 2021 ", a commenté Barbara Bui.

La stratégie et les perspectives de la maison de luxe seront développées et détaillées dans le communiqué de presse relatif aux résultats 2021 qui sera publié au plus tard le 29 avril 2022.