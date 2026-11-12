Banquier, diplomate, porte-voix : ce que l'IA perd avec la chute de Jensen Huang

Jensen Huang lors du Consumer Electronics Show (CES), le 6 janvier 2025 à Las Vegas, dans le Nevada (Etats-Unis) ( AFP / Patrick T. Fallon )

Avec la démission de Jensen Huang de Nvidia, l'intelligence artificielle (IA) perd l'un de ses principaux banquiers, un influent diplomate entre Washington et Pékin, et l'avocat d'un développement sans frein du secteur.

Au printemps, le patron au célèbre blouson de cuir accompagnait Donald Trump à Pékin à bord d'Air Force One. Cet été, son groupe se portait de nouveau garant d'un centre de données géant, cette fois pour OpenAI dans l'Ohio (nord) et pour plus de 100 milliards de dollars.

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En septembre, il tenait tête aux créateurs de ChatGPT et Claude, les deux champions américains, qui réclamaient une pause dans le développement de l'IA.

Sa démission jeudi, après le scandale de ses liaisons extraconjugales, dont l'une avec une Chinoise soupçonnée d'espionnage par le renseignement américain, n'a toutefois pas fait paniquer Wall Street : l'action Nvidia a chuté, mais l'indice Nasdaq est repassé dans le vert en séance.

Les puces IA de Nvidia, premier concepteur au monde, ne sont pas menacées : la succession ne pèsera pas sur les produits avant 2028 au plus tôt, estime Ming-Chi Kuo, analyste de TF International Securities.

Le banquier

Les inquiétudes sont ailleurs, car Nvidia n'est pas un simple fournisseur. Avec les profits colossaux de cette nouvelle ruée vers l'or, le groupe californien a pris des parts chez ses clients et se porte caution quand ils empruntent pour bâtir des centres de données, destinés à abriter d'immenses armoires remplies de puces dernier cri.

Ces garanties, qui pourraient lui coûter 300 milliards de dollars en cas de retournement du marché, lui valent le surnom de "banque centrale de l'IA". Mais aussi le reproche d'alimenter une bulle spéculative par ces investissements dits circulaires.

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Lorsqu'un patron célèbre quitte un fleuron de Wall Street, la question est toujours la même, observe Mark Malek, de Siebert Financial : "les clients ont-ils signé avec le banquier ou avec la banque ?"

Premier indice attendu : Nvidia a promis jusqu'à 10 milliards de dollars pour l'entrée en Bourse d'Anthropic, le concepteur de l'assistant Claude, attendue la semaine prochaine, prochain grand test de la confiance des marchés.

Le chercheur Gary Marcus, critique de longue date de l'emballement autour de l'IA, doute que ces promesses soient tenues et prédit "le chaos". Mais pour Bret Kenwell, analyste de la plateforme eToro, l'incertitude à la tête d'une entreprise ne signe pas la fin des investissements.

Le diplomate

Jensen Huang avait obtenu de Donald Trump le droit de vendre à la Chine certaines de ses puces haut de gamme, malgré la rivalité technologique entre les deux puissances. Le président américain sera privé de ce conseiller officieux lorsqu'il retrouvera son homologue Xi Jinping la semaine prochaine au sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec) en Chine.

À Washington, des parlementaires des deux camps veulent durcir les contrôles à l'exportation, et l'ancien patron a accepté de s'expliquer à huis clos devant le Congrès, selon l'élu républicain John Moolenaar. Pékin dénonce un prétexte pour lui imposer un blocus technologique.

L'affaire ternit Nvidia et toute la tech américaine, reconnaît l'analyste Dan Ives, de Yorkville Ives. Mais les États-Unis gardent selon lui une large avance sur la Chine dans l'IA, et l'épisode ne fera qu'attiser la course aux armements technologiques que se livrent les deux pays.

Le porte-voix

Jensen Huang était la voix la plus écoutée du camp de l'accélération dans le secteur de l'IA. Il balayait les craintes d'une bulle financière et combattait la pause proposée en septembre, au nom de la sécurité, par Dario Amodei, patron d'Anthropic, avec l'appui de Sam Altman (OpenAI) et d'Elon Musk.

Ce débat reprend sans lui : des militants manifesteront samedi dans une dizaine de villes, de San Francisco à Paris, pour réclamer un traité international.

Mardi, c'est Colette Kress, directrice financière devenue patronne par intérim, qui présentera les résultats trimestriels du groupe.