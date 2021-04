Banques : les revenus des marchés de capitaux attendus en repli de 5% à 10% en 2021

(AOF) - Les revenus des banques tirés des marchés de capitaux devraient rester robustes cette année au niveau mondial, même s'ils devraient diminuer de 5 à 10 % par rapport aux niveaux élevés de 2020, prévoit S&P Global. Ils seraient en effet encore supérieurs de 6% à 12% par rapport à leurs niveaux de 2019. L'agence de notation observe que le risque s'est accru pour certains grands acteurs, comme en témoignent les pertes enregistrées au niveau des activités de prime brokerage de plusieurs banques.

" Nous pensons que les principaux facteurs influençant les revenus des marchés de capitaux cette année seront différents de ceux de l'année dernière. Plus précisément, nous nous attendons à ce que le conseil se redresse, car les sponsors financiers restent actifs et les entreprises vont de l'avant avec leurs projets d'acquisition, qu'elles avaient mis en attente l'année dernière. De plus, un regain d'intérêt des investisseurs pour les sociétés d'acquisition à vocation spéciale (SPAC) devrait soutenir le marché des acquisitions " explique S&P.

Par ailleurs, la souscription d'actions (equity underwriting) devrait également connaître une nouvelle année solide, les niveaux de marché restant élevés, ce qui devrait favoriser les introductions en bourse.

En revanche, le marché primaire et le courtage obligataires (FICC) devraient être confrontés à une base de comparaison défavorable.