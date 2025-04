Banques, Intel, TSMC...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Banques

A l'instar de leurs homologues européennes, les banques américaines sont sous pression après les droits de douane décidés par Washington mercredi soir. Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley, Golman Sachs et Wells Fargo cèdent chacune entre 1,2 et 2% en avant-Bourse. En réponse aux tarifs (de 54%) exigés à son encontre, la Chine a riposté, annonçant qu'elle allait imposer des droits de douane de 34% sur tous les produits américains à partir du 10 avril.

Intel

Intel et TSMC ont conclu un accord préliminaire en vue de former une coentreprise afin d'opérer les usines du fabricant de puces américain, a rapporté The Information jeudi, citant deux sources proches du dossier. TSMC a accepté de prendre une participation de 20% au capital de cette nouvelle entité, le solde étant contrôlé par Intel et d'autres grands acteurs américains du secteur. Le montage a été suggéré par la Maison Blanche, qui est intervenue dans les discussions, selon The Information.