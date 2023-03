Banques françaises : le gouverneur de la Banque de France souligne leur solidité

(AOF) - Dans un entretien accordé au « Monde », le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau s'est voulu rassurant sur la solidité des banques françaises. "Du côté de Credit Suisse, c’est une banque qui avait depuis plusieurs années un problème de modèle d’activité et de rentabilité, et qui souffrait de contrôles internes insuffisants » a-t-il déclaré, selon des propos rapportés par Reuters.

"L'industrie bancaire en France est concentrée autour de six grandes banques qui ont toutes un modèle d'affaires stable et profitable, une forte maîtrise des risques, et un haut degré de conformité aux règles", a-t-il ajouté, soulignant qu'elles étaient " solides ".