Banques et assurances : le HCSF continue de prôner la retenue sur les dividendes

(AOF) - Dans le contexte du Covid-19 et au regard de l'invitation dont il avait assorti sa décision de mars, le Haut Conseil de stabilité financière continue de recommander une attitude responsable de la part des banques et des assurances concernant la distribution de dividendes, les rachats d'actions et les versements de rémunérations variables. Il observe que si les tensions financières, qui avaient atteint un niveau très élevé sur certains marchés à la mi-mars, ont nettement diminué, les risques pour le système financier restent toutefois à un niveau élevé.

Ce risque est liée à l'ampleur des pertes économiques déjà subies et à venir, et à l'incertitude qui demeure sur la normalisation de la situation sanitaire et la trajectoire de la reprise.

Compte tenu des circonstances actuelles et pour soutenir l'offre de crédit aux entreprises, notamment les TPE et PME qui dépendent fortement du financement bancaire, le Haut Conseil a aussi décidé de laisser inchangé à 0 % le coussin de fonds propres bancaires contra-cyclique.