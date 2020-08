Banques américaines : les provisions liées au Covid pourraient dépasser 300 milliards (S&P)

(AOF) - Si les pertes sur prêts provoquées par la pandémie atteignent le scénario de référence de S&P Global Ratings de 3 % des prêts totaux, soit un montant supérieur à 300 milliards de dollars, l'agence de notation explique que les banques pourraient devoir doubler ou tripler les importantes provisions qu'elles ont constituées au cours du premier semestre de l'année. Elles se sont élevées à environ 115 milliards de dollars.

Dans ce scénario, la plupart des banques seraient encore rentables, ne serait-ce que marginalement, en supposant que les provisions soient réparties uniformément sur les quatre prochains trimestres.

En général, les grandes banques semblent mieux placées que les petites banques et les banques régionales pour faire face à des tensions supplémentaires, grâce à un provisionnement plus prudent au cours du premier semestre et à une meilleure rentabilité avant prise en compte des provisions.