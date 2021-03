Banques américaines : le ratio de levier supplémentaire va expirer comme prévu

(AOF) - Les agences fédérales de réglementation bancaire ont annoncé aujourd'hui que la modification temporaire du ratio de levier supplémentaire, ou SLR, pour les banques, émise le 15 mai 2020, expirera comme prévu le 31 mars 2021, a indiqué la Fed. Cette modification temporaire avait été décidée afin d'offrir une certaine souplesse aux institutions de dépôt pour qu'elles puissent accorder des crédits aux ménages et aux entreprises à la lumière de l'événement COVID-19.

Le ratio de levier représente le rapport entre les capitaux propres durs et l'ensemble de leurs actifs. Fixé à 3%, cela signifie qu'un établissement ne peut pas engager plus de 33 fois ses capitaux propres. En imposant aux banques un ratio minimum, les régulateurs les empêchent de faire trop de prêts sans augmenter leurs niveaux de capital.

Cette décision signifie que les banques perdront la possibilité temporaire d'exclure les bons du Trésor et les dépôts détenus auprès de la banque centrale du ratio de levier.

" Toutefois, en raison de la croissance récente de l'offre de réserves de banque centrale et de l'émission de titres du Trésor, le Conseil pourrait devoir revoir la conception et le calibrage actuels du SLR au fil du temps afin d'empêcher l'apparition de tensions qui pourraient à la fois freiner la croissance économique et compromettre la stabilité financière " a prévenu la Fed.

Afin de s'assurer que ce ratio de levier supplémentaire reste efficace dans ce contexte, le conseil des gouverneurs de la Fed invitera bientôt le public à commenter plusieurs modifications potentielles de ce ratio.