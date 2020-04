Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Banques-Accord en vue à l'Ecofin sur un assouplissement des règles pour favoriser le crédit Reuters • 16/04/2020 à 18:10









BRUXELLES, 16 avril (Reuters) - Les ministres des Finances de l'Union européenne doivent s'accorder ce jeudi sur un assouplissement des règles s'imposant au secteur financier afin de permettre aux ménages et aux entreprises de continuer d'accéder aux prêts bancaires, alors que la crise sanitaire a mis à l'arrêt des pans entiers de l'économie européenne. "Il est crucial que les banques continuent de financer les ménages et les entreprises, y compris les PME confrontées à des difficultés temporaires du fait de la pandémie de COVID-19", selon un document préparatoire de la déclaration qui devrait être diffusée à l'issue de la réunion par visioconférence du Conseil des Affaires économiques et financières (Ecofin). "Dans cette optique, il est essentiel de tirer complètement parti de la flexibilité prévue dans les cadres prudentiel et comptable, dans une période où un financement suffisant pour faire face aux pressions sur la trésorerie est essentiel pour l'économie", peut-on également lire dans ce document dont Reuters a pu consulter une copie. La Banque centrale européenne (BCE) a déjà allégé certaines contraintes sur les fonds propres des banques qu'elle supervise afin de leur permettre de faire face aux conséquences de cette crise sanitaire qui a placé en hibernation de nombreuses entreprises, désormais incapables de faire face à leurs échéances de crédit. De nombreux Etats membres ont également mis en oeuvre toute une série de mesures pour soutenir leur économie, dont des reports d'échéances fiscales ou sociales, des dispositifs de prêts garantis par l'Etat par exemple. "L'Ecofin accordera aux banques la flexibilité nécessaire pour aider leurs clients avec leurs crédits", a déclaré le ministre des Finances allemand Olaf Scholz dans un message vidéo avant le début de la réunion. Il a cependant précisé que cette flexibilité ne consisterait pas à abandonner toutes les régulations mises en place depuis la crise financière afin de renforcer le système financier. (Jan Strupczewski, version française Myriam Rivet, édité par)

