Banque Richelieu recommande la prudence à court terme en raison du coronavirus

(AOF) - Dans un flash consacré au coronavirus, Banque Richelieu considère qu'il est probablement temps de ne plus parler d'épidémie, mais de pandémie. Elle explique que l'impact économique du virus est encore à venir et que les marchés surveilleront l'indice des directeurs d'achat Caixin en Chine. Cependant, l'élément clé à surveiller pour la banque maintenant est la confiance des consommateurs dans les pays industriels.

" Une baisse importante impliquerait que la résistance des consommateurs s'estompe et que la croissance du PIB mondial soit de plus en plus dégradée ", prévient Banque Richelieu.

Dans ce contexte, elle recommande la prudence à court terme dans son allocation d'actifs. " Encore une fois, nous ne voulons pas réagir de manière excessive, mais nous pensons que les investisseurs doivent continuer d'envisager d'augmenter leur poche de cash " précise-t-elle.

Selon Banque Richelieu, l'or et les obligations américaines (ou de premier ordre) restent les actifs de couverture de référence dans cet épisode de stress.

Même si cela peut n'être que transitoire, elle s'attend à ce que les entreprises les plus fragiles soient touchées. Elle arbitre donc son opinion positive sur les segments crédit High Yield vers des entreprises plus solides : Investment grade.

Banque Richelieu surpondère le marché américain par rapport aux autres zones géographiques, la Fed ayant plus de levier d'actions en termes de taux d'intérêt.