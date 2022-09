Banque Richelieu France nomme un nouveau directeur de l’ingénierie patrimoniale

(AOF) - Eric Birotheau, directeur de l’ingénierie patrimoniale, remplace Jean-François Lucq qui prend sa retraite après avoir passé 15 années au sein de Banque Richelieu France. Titulaire d'un master de droit privé à l'université Paris-Saclay, Eric Birotheau, 52 ans, débute sa carrière chez Cardif (devenu BNP Paribas Cardif) en 1995 : d'abord juriste puis responsable du service juridique de la direction de l'exploitation et enfin juriste conseil au sein de la direction juridique et fiscale.

