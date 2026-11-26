Un nouveau nom apparaît sur la place bancaire parisienne : rachetée en mai dernier par le fonds américain J.C. Flowers & Co., l'ex-filiale française de Monte dei Paschi di Siena (MPS) a dévoilé son nouveau nom ainsi que sa nouvelle stratégie, lors d'une conférence de presse ce matin dans ses locaux parisiens.

Prenant le nom de Banque Nouvant (contraction des termes "nouveau" et "en avant"), l'établissement a affiché son ambition de devenir un acteur européen de référence dans des domaines ciblés de la finance spécialisée, en s'appuyant sur les atouts et les expertises hérités de son histoire.

Un réseau de 10 agences en France...

À fin 2025, Banque Nouvant indique servir environ 650 syndics et administrateurs de biens, représentant 15 200 copropriétés gérées, ainsi qu'environ 24 000 clients. Elle revendique aussi 1 055 MEUR d'actifs, plus de 900 MEUR de dépôts et un ratio CET1 de 53,7%.

Forte de ses 10 agences (à Paris, Lyon, Marseille, Aix-en-Provence, Nice, Cannes, Antibes, Fréjus, Strasbourg et Toulouse), ainsi que de ses partenariats avec des courtiers en crédit et en dépôts, la banque entend élargir les solutions de financement à la disposition de ses clients.

La banque entend aussi capitaliser sur le soutien de son nouvel actionnaire majoritaire, J.C. Flowers & Co., investisseur spécialisé dans les services financiers, qui affiche 18 milliards de capitaux déployés et plus de 25 années d'expérience, pour ouvrir une nouvelle étape de son développement.

"Avec Banque Nouvant, nous ne repartons pas de zéro. Nous partons de ce que nous savons faire : des équipes qui connaissent leurs clients, leurs marchés et leurs métiers", souligne ainsi son directeur général, Michele Antognoli.

"Aujourd'hui, nous sommes une banque indépendante et de plein exercice. Nous avons la liberté de choisir nos spécialités et de construire une banque à notre image. Notre rôle est simple : accélérer les projets de nos clients", poursuit-il.

... pour se concentrer sur trois domaines d'expertise

En tant que banque française indépendante, Banque Nouvant se concentrera sur trois domaines d'expertise : l'accompagnement des syndics de copropriété et des administrateurs de biens, la mobilisation du patrimoine et l'affacturage.

Forte de plusieurs décennies d'expérience dans la gestion des fonds de copropriété, la banque propose des solutions dédiées, notamment des comptes, des livrets A travaux, des crédits pour les travaux et la rénovation énergétique, des préfinancements d'aides publiques et des garanties financières.

Banque Nouvant propose aux particuliers et aux sociétés patrimoniales des solutions de mobilisation de leur patrimoine, à savoir des financements allant de 100 000 EUR à 5 MEUR, garantis par une hypothèque de premier rang.

Enfin, pour répondre aux besoins de trésorerie des TPE, PME et ETI, la banque développe et déploiera progressivement une offre de solutions d'affacturage, avec ou sans recours, ainsi que des programmes d'affacturage inversé.

Dans les prochains mois, Banque Nouvant poursuivra le déploiement de son modèle, avec le renforcement de ses activités de financement, le développement de l'affacturage et une organisation commerciale "tournée vers la proximité, la réactivité et la qualité de service". Ses objectifs de croissance seront annoncés ultérieurement.